Was war los in den vergangenen sieben Tagen? Eine neue Rubrik gibt einen Überblick über die meistgelesenen und wichtigsten Meldungen der letzten Woche.

Mit #replay startet Heise Online eine neue Rubrik, die die wichtigsten Meldungen der letzten Woche zusammenfasst. Anders als das sonntägliche WWWW, das die vergangene Woche eher feuilletonistisch und subjektiv behandelt, soll dieses Format nüchterner, objektiver zusammenfassen, was letzte Woche wichtig war.

Dazu zählt zum einen, was Sie am wichtigsten fanden – die meistgelesenen Meldungen der letzten sieben Tage. Darüber hinaus möchten wir aber auch einige Meldungen nicht unter den Tisch fallen lassen, die vielleicht nicht so sexy waren, dass sie viele Leser fanden, die aus redaktioneller Sicht in einer Wochenzusammenfassung trotzdem nicht fehlen sollten. Last not least möchten wir einen Blick ins Forum werfen und kontrovers diskutierte oder einfach lesenswerte Kommentare der letzten Woche zu Tage fördern.

Security, Amazon, Microsoft-Linux



Mit solchen Fake-Shops werden Amazon-Kunden schon seit Jahren abgezockt. Die mit Abstand meistgelesene Meldung war "Enter-Taste verschafft Angreifern Root-Rechte auf verschlüsselten Systemen": Forscher haben eine Lücke bei Linux-Systemen gefunden, mit der man erschreckend einfach eine Root-Shell aufrufen kann – einfach die Enter-Taste gedrückt halten. Forenmitglied Wurgl dazu lakonisch: "Rechner waren schon immer unsicher und werden es auch immer bleiben. Wenn man physikalischen Zugriff hat, das Ding also befummeln kann, dann gibt es keine Sicherheit".

Zwei weitere unserer meistgelesenen Meldungen drehen sich um Sicherheits-Themen: Die Meldung "AVM entweicht geheimer FritzBox-Schlüssel" (Platz 2) stammt eigentlich aus der vorigen Woche, ist aber immer noch sehr populär. Und auch für spionierende Billig-Handys interessieren sich viele Leser (Platz 5).

Bei "Amazon bekommt Abzock-Masche seit Jahren nicht in den Griff" geht es um betrügerische Angebote in Fake-Shops -- ein Problem, mit dem sich Amazon seit vier Jahren herumschlägt. Einige Leser, etwa Askaaron, sehen bei der Masche aber auch eine Mitschuld der allzu leichtfertigen Opfer. Eine andere Top-Meldung haben die Kollegen aus dem Heise-Newsroom mit "die Hölle friert zu" angeteasert: Microsoft schließt sich der Linux Foundation an (Platz 4). Leser "Windows 8" weist in dem Zusammenhang darauf hin, wie sich Microsoft früher über Linux lustig gemacht hat.

Die restliche Top Ten als Liste:

6. iFixit: 2016er MacBook Pro mit Touch Bar praktisch nicht zu reparieren

7. Watch Dogs 2: Ubisoft entfernt mit Update zu detaillierte Vulva

8. Entfleuchter FritzBox-Schlüssel zum Ausstellen falscher Zertifikate missbraucht

9. Erneuter Hack der Sexbörse Adult Friend Finder

10. Hacker knacken Googles Smartphone Pixel

NSA-Selektoren, Fake News, Datensouveränität

Nicht unter den meistgelesenen News, aber trotzdem wichtig: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Bundesregierung die geheime Liste mit den NSA-Spionagezielen nicht an den NSA-Untersuchungsausschuss herausgeben muss. Das Geheimhaltungsinteresse der Regierung überwiege das Informationsinteresse des Ausschusses, so das Gericht. So wird es wohl keine lückenlose Kontrolle des Geheimdienstes geben.

Beim Schutz der Daten von Einzelpersonen zeigt sich Angela Merkel zuletzt weniger restriktiv: Datensparsamkeit könne nicht die Richtschnur sein. Sie will den Datenschutz neu gestalten, um die wirtschaftliche Weiterentwicklung zu fördern. Das hat sie auf dem Nationalen IT-Gipfel bekräftigt.

Haben Fake News, vor allem auf Facebook, dazu geführt, dass Donald Trump ins wichtigste Regierungsamt der Welt gewählt wurde? Dieser Vorwurf steht im Raum; klären können wird man das wohl nicht. Facebook und Google wollen aber die Geldquellen der Verbreiter von Fake-News trockenlegen.

#replay ist ein Experiment in Bezug auf Form, Inhalte, Länge und Erscheinungszeitpunkt. Gefällt es Ihnen? Können wir etwas besser machen? Lassen Sie es uns wissen. (jo)