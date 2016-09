Seit dem heutigen Freitag gibt es ein IPTV-Angebot, das die Vorteile einer App bei Felxibilität und Komfort mit der Verlässlichkeit und Qualität eines Kabelanschlusses vereinen soll. Die Kollegen von TechStage haben ein Video zum Dienst produziert.

Wie berichtet ist mit "waipu.tv" seit dem heutigen Freitag ein neues IPTV-Angebot auf den deutschen Markt, das mit einem beliebigen Breitband-Internet-Anschluss funktionieren soll und dennoch die Verlässlichkeit und Qualität eines Kabelanschlusses bieten will.

Eine eigene Settop-Box bietet die hinter dem Dienst stehende Exaring AG gar nicht an: Das Smartphone ist hier Media-Hub, Fernbedienung und Programmzeitschrift in einem. Wie waipu.tv in der Praxis funktioniert, haben die Kollegen von TechStage in einem Video festgehalten:

Exaring waipu.tv im Hands-on – Fernsehen via Smartphone

(nij)