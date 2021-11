Inhaltsverzeichnis 18 Tipps zu iOS 15: Mehr aus iPhone und iPad herausholen 1 Homescreens schnell verwalten

2 Drag & Drop auf dem iPhone verwenden

3 Weckzeiten schneller ändern

4 Neue Optionen beim Drucken nutzen Nachtmodus abschalten, neue Widgets und Funktionen Livetext, Übersetzung, NTFS-Support, PDFs bearbeiten Tipps zu iPadOS 15: App-Mediathek, Multitasking, Fensterverwaltung, Stromsparmodus Artikel in Mac & i 5/2021 lesen

iOS 15 läuft auf allen iPhones und iPads, die iOS 14 unterstützen. Das große Betriebssystem-Update bietet Apple in diesem Jahr zurückhaltend an: Es erscheint als Option ganz unten in der integrierten Software-Aktualisierung (in den Einstellungen unter "Allgemein / Softwareupdate"). Kleinere Bugs und Probleme mit der ersten Version von iOS und iPadOS 15 hat Apple inzwischen ausgeräumt.

1 Homescreens schnell verwalten

Halten Sie eine freie Stelle zwischen den App-Icons auf dem Homescreen mit dem Finger gedrückt, bis die Symbole wackeln. Alternativ drücken Sie so lange auf ein Icon, bis das Schnellaktionenmenü aufklappt. Wählen Sie darin "Home-Bildschirm bearbeiten".

Homescreens lassen sich nun umsortieren – und mit dem Minus-Button löschen.

Tippen Sie dann die Leiste mit den Punkten direkt über dem Dock an, um alle eingerichteten Homescreens in der Übersicht zu sehen.