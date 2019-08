Inhaltsverzeichnis 20 Fritz-Tipps: Wie Sie mit Mesh, Apps & Co. Ihr WLAN verbessern 1. Router auf Mesh umstellen

2. Repeater im Mesh einrichten

3. Powerline-Adapter ins Mesh übernehmen

4. Alte Router als Mesh-Repeater einsetzen

5. LAN-Geräte per WLAN anbinden

6. Möglichst Verkabelung nutzen Einstellungen übernehmen, Steering, optimale Standorte, Anrufbeantworter, Gäste-WLAN Dateien freigeben, VPN-Fernzugriff, Router-Freiheit, Kabel-TV, Mac-Zugriff Hintergrund Mesh-Netzwerke Artikel in Mac & i 4/2019 lesen

Die FritzBox ist in Deutschland der mit Abstand beliebteste Router. Was viele nicht wissen: Mit der Mesh-Technik lassen sich Reichweite und Durchsatz im WLAN deutlich verbessern. Selbst viele ältere AVM-Geräte sind kompatibel dazu. Mit Fernzugriff, NAS-Funktionen und iOS-Apps erhöht man den Komfort. Wir zeigen mit 20 Tipps, was möglich ist.

1. Router auf Mesh umstellen

Nach einem Firmware-Update lassen sich viele FitzBoxen als Mesh-Master einrichten.

Um Ihr WLAN auf die tolle Mesh-Technik (mehr dazu am Ende des Artikels) umzustellen, brauchen Sie bei AVM nicht unbedingt einen neuen Router.

Kompatibel sind die DSL-FritzBoxen 3490, 4020, 4040, 5490, 5491, 7430, 7490, 7530, 7560, 7580, 7581, 7582 oder 7590. Bei Kabelempfang wären es die FritzBoxen 6430, 6490, 6590 und 6591, mit LTE die 6820 und die 6890. Zum Teil benötigt man noch ein Firmware-Update auf FritzOS 7 oder besser, danach taucht die Mesh-Funktion in der Bedien-Oberfläche auf.