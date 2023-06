Inhaltsverzeichnis 22 Tipps: Fotosammlung verwalten in Apple Fotos – mit oder ohne (i)Cloud 1 Alle Fotos in die iCloud laden

2 Backup der Fotomediathek erstellen

3 Verschlüsselung nutzen

4 Wenn der iCloud-Speicherplatz nicht ausreicht Mac-Sync, Mediathek extern speichern, Fotomediathek aufteilen, lokale und iCloud-Mediathek verwalten Duplikate löschen, andere Apple-ID verwenden, Alben teilen Geteilte Fotomediathek richtig einsetzen iCloud-Fotos herunterladen, einzelne Fotos exportieren, iPhone-Import ohne iCloud Fotos vom Mac auf iPhone laden, Fotos bei Amazon oder Google sichern Artikel in Mac & i 3/2023 lesen

iCloud speichert auf Wunsch Ihre Bilder sowie Videos und synchronisiert sie auf Macs, iPad, iPhone bis hin zum Apple TV. Das spart Speicherplatz auf Ihren Geräten, trotzdem haben Sie immer Zugriff auf die Medien, Internetverbindung vorausgesetzt. Bei vielen Dateien wird der Dienst aber schnell teuer. Wir liefern Vorschläge, wie Sie Ihre Medien auf Mac, iPhone und iPad organisieren können.

1 Alle Fotos in die iCloud laden

Die Fotos-App bietet Ihnen die Wahl: Möchten Sie Ihre Bilder nur lokal speichern oder alle in die iCloud hochladen? Ersteres spart die monatlichen Cloud-Kosten, externe SSDs sind recht günstig. Bei Zweiterem haben Sie auf allen Geräten denselben Stand der Sammlung, Sortierung und Bearbeitung. Funktionen wie Dubletten löschen (Tipp 10), Alben teilen (Tipp 12) oder Bilder exportieren (Tipp 18) gelten für beide Wege.

Den Einstieg zu iCloud-Fotos gestaltet Apple ganz leicht: Wenn es nicht schon voreingestellt war oder beim ersten Start der Fotos-App zur Wahl stand, brauchen Sie nur in die Einstellungen des Betriebssystems auf Ihren Namen beziehungsweise die Apple-ID zu gehen. Hier wählen Sie "iCloud > Fotos" und schalten "Dieses Gerät synchronisieren" ein. (Halt! Bedenken Sie zuerst noch Tipp 2 bis 4.) Sie müssen das auf jedem iPhone, iPad oder Mac einschalten, auf dem Sie den Dienst nutzen möchten. Diese und weitere Optionen finden Sie je nach Betriebssystem auch für iOS / iPadOS in den Systemeinstellungen unter "Fotos", für macOS in der Fotos-App, "Einstellungen" in der Menüleiste.