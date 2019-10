Inhaltsverzeichnis Praktische Tipps: iOS 13 und iPadOS ausreizen 1. Dark Mode automatisch oder manuell konfigurieren

2. Homescreen-Icons verkleinern/vergrößern

3. Schnellaktionen auf allen Geräten nutzen

4. Widgets auf dem Homescreen verwenden

5. In App Exposé mit Fenstern hantieren Screenshot per Pencil, App-Spaces, Slide-Over, Dateien-App Text-Gesten, Spam-Anrufe, Tastatur-Tipps Navi- und WLAN-Schnellzugriff, Orte sammeln, Apps löschen iMessage-Profil, Memoji-Sticker, Mail-Tipps und Hotspot-Automatik Artikel in Mac & i 5/2019 lesen

iOS 13 bringt viele Neuerungen in Betriebssystem und Apps, das iPad schließt mit iPadOS langsam zum Mac auf. Apple hat die neuen Funktionen teils aber gut versteckt. Mac & i zeigt, wo Sie diese finden und was sich damit anstellen lässt, um iPhone und iPad in vollem Umfang einzusetzen.

1. Dark Mode automatisch oder manuell konfigurieren

Den bei iOS 13 neuen Dark Mode konfigurieren Sie in den Einstellungen unter "Anzeige & Helligkeit". Ganz oben können Sie "Hell" oder "Dunkel" antippen und auch die Automatik per Schalter aktivieren, damit das iPhone oder iPad bei Sonnenuntergang den Dunkelmodus selbstständig aktiviert und am nächsten Morgen zum hellen Erscheinungsbild zurückkehrt. Tippen Sie auf "Optionen", um eigene Uhrzeiten festzulegen.

Manuell an- oder abschalten können Sie den Dunkelmodus jederzeit im Kontrollzentrum. Halten Sie dort den Helligkeitsregler kurz gedrückt, bis dessen Detailansicht aufspringt. Unten links finden Sie den neuen Button für den "Dunkelmodus".