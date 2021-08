Inhaltsverzeichnis 31 Tipps für das Apple TV: Alles rausholen aus der Box Apple TV einrichten und kalibrieren

1. Bild anpassen

2. Weißabgleich über das iPhone

3. Ton von Apple TV synchronisieren

4. Donnerschläge vermindern

5. Kopfhörer verbinden

6. Mehrere Kopfhörer gleichzeitig nutzen

7. Drahtlose Lautsprecher einsetzen

8. 4K und HDR nutzen

9. Speedtest durchführen

10. Mehrere Nutzer einrichten

11. Kinderschutz aktivieren Apple TV bedienen tvOS ausreizen Artikel in Mac & i 4/2021 lesen

Apple TV einrichten und kalibrieren

1. Bild anpassen

Die Einrichtung eines Apple TV ist selbsterklärend, sodass man nur bei Problemen manuell eingreifen muss. In den Einstellungen unter „Video und Audio“ stellen Sie das Format ein (zum Beispiel „4K HDR“ bei einem kompatiblen Fernseher, in Europa mit 50 Hz). Schalten Sie „An Inhalt anpassen“ für den Dynamikbereich und die Bildrate ein, orientiert sich Apple TV nicht am Fernseher, sondern am abgespielten Video. Haben Sie den Verdacht, dass auf Ihrem Gerät Bildbereiche abgeschnitten sind, scrollen Sie nach unten und klicken auf „Zoom und Overscan“. Apple TV zeigt Ihnen nun einen Rahmen. Über das Menü Ihres TV-Gerätes können Sie den Bildausschnitt anpassen, sodass die Markierung für „Vollbild“ gerade noch zu sehen ist.

Die App TV Tune Up (1,09 Euro, alle Download-Links im Webcode) hilft Ihnen mit weiteren Testtafeln unter anderem für den Kontrast und die Schärfe und englischsprachigen Erläuterungen bei der Konfiguration weiterer Parameter.

Anhand des Hilfsrahmens von Apple TV passen Sie die Zoom-Einstellung an Ihrem Fernseher an.

2. Weißabgleich über das iPhone

Unter Zuhilfenahme eines iPhones mit Face ID passt die Box automatisch die Farbbalance auf Ihrem Fernseher an. Hierfür benötigen Sie mindestens tvOS 14.5. Der Weißabgleich verändert nur das Signal des Apple TV, nicht aber die Einstellungen des Fernsehers oder die Signale aus anderen Quellen (TV-Tuner oder DVD-Player). Passen Sie deshalb – sofern notwendig – zuerst die Farbeinstellungen Ihres TV-Gerätes an. Bei späteren Änderungen müssten Sie die automatische Kalibrierung für das Apple TV sonst erneut durchführen.