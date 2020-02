Inhaltsverzeichnis 33 sinnvolle Mac-Tipps: Zaubern mit Finder, Desktop & Co. 1. Freien Speicherplatz anzeigen



2. Speicherreserven aller Laufwerke einblenden



3. Schneller navigieren mit der Pfadleiste



4. Schlagwörter zusammenführen

5. Ordnung schaffen auf dem Schreibtisch



6. Datei-Informationen ständig anzeigen



7. Vorschau-Seitenleiste einblenden



8. Dateien und Ordner mit eigenen Icons versehen



9. Mehr Überblick mit gruppierten Schlagwörtern

Mehr Übersicht im Finder Tastaturkürzel und intelligente Ordner Arbeiten mit dem Dock Artikel in Mac & i 1/2020 lesen

Im Umgang mit dem Mac vermissen viele fortgeschrittene Nutzer so manche Funktion etwa zum Umgang mit Dateien und Ordnern oder Fenstern und Programmen. Dabei sind sie – gut versteckt – durchaus vorhanden. Mac & i zeigt, was Sie in Finder, Desktop, Dock, Spotlight und Quicklook unbedingt kennenlernen sollten und mit welchen zusätzlichen Kniffen, Terminal-Befehlen und Tools Sie noch mehr aus macOS herausholen.

1. Freien Speicherplatz anzeigen

Mit der Statusleiste des Finders verlieren Sie den freien Speicher nicht aus dem Auge.

Über den Menübefehl „Darstellung / Statusleiste einblenden“ oder das Kürzel Shift + Cmd + 7 blenden Sie unten im Finder-Fenster die Statusleiste ein. Sie zeigt die Zahl der Objekte im aktuell sichtbaren Ordner sowie den freien Platz auf dem zugehörigen Volume an – praktisch, wenn Sie die Reserven Ihres Macs häufiger ausreizen.

Die Statusleiste können Sie nur für das aktive und nicht für alle bestehenden Fenster ein- oder ausblenden. Die gewählte Option gilt aber als Standardeinstellung für alle neu geöffneten Fenster und bleibt auch nach einem Neustart aktiv.