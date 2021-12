36 Geschenketipps aus der c’t-Redaktion

Weihnachten ganz ohne Stress: Damit Sie einen Moment lang die Pandemie aussperren und so entspannt wie die Heile-Welt-c’t-Familie feiern können, übernehmen wir dieses Mal die Geschenkesuche für Sie. Auf zwölf Seiten haben wir 36 ausgesuchte Gabentipps gesammelt, die Freunden und der Familie das Fest versüßen können – alle Tipps sind von c’t-Redakteurinnen und -Redakteuren handgetestet und für gut befunden. Die Links zu den ursprünglichen Artikeln im Heft haben wir Ihnen zusammengestellt.

Ach, und über von Pandemie und Chipmangel leergefegte Regale müssen Sie sich auch keine Gedanken machen: Alle Geräte, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen, sind auch tatsächlich noch erhältlich (zumindest waren sie das bei Redaktionsschluss, hust).

Wer sogar an Weihnachten die Gedanken nicht von der Arbeit lassen kann, wird am besten mit Geschenken aus der Rubrik Büro to go beschenkt. Sachen, die man sich in die Ohren stecken, auf die Nase setzen oder um den Arm und ums Handgelenk binden kann, finden sich auf einer eigenen Doppelseite. Wir haben sie Körperkontakt genannt. Allerlei Spielereien fürs gescheite Zuhause finden Sie in der Abteilung Smarthome. Unter dem Titel "Geile Gadgets" haben wir, nun ja, Sie ahnen es, geile Gadgets zusammengestellt. Und auch an Kreative (Kamera läuft!) und Sicherheitsbewusste (Safety first) haben wir gedacht.

Eines haben alle Kategorien gemein: Es findet sich auch das eine oder andere Geschenk darin, das man sich wunderbar selbst unter den Baum legen kann. Aber genug der Worte: Viel Spaß beim Schmökern und eine erholsame und gesunde Adventszeit wünscht Ihnen die c’t-Redaktion!

(rbr)