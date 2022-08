Inhaltsverzeichnis 3D-Druck: Vierfarbiges Türschild mit Tinkercad konstruieren Tinkercad vorbereiten Text erstellen Einzeln speichern Artikel in Make Magazin 4/2022 lesen

Familie Käfer schwelgt nach dem Einzug ins neue Eigenheim im Glück. Nur ein originelles Türschild fehlt noch. Der Familienrat einigte sich auf ein Schild mit blauem Hintergrund, auf dem in gelben Lettern der Name sowie ein Marienkäfer als gleichzeitiges Glücks- und Familiensymbol prangen soll. Das ergibt also vier Farben:

blau: Schildplatte (Hintergrund)

gelb: Schrift

rot: Käferflügel

schwarz: Kopf und Punkte des Käfers

Eine Skizze war schnell angefertigt: Das Schild sollte die Maße 20 cm × 8 cm bekommen und auf der rechten Seite den Familiennamen enthalten, links daneben den Käfer.

Da das Bankkonto aber durch Hausbau und Möbelkauf arg strapaziert war, war Sparsamkeit angesagt. So sollte der eigene 3D-Drucker zum Einsatz kommen, den man ja mithilfe unserer Anleitung preisgünstig farbtauglich gemacht hatte. Blieb noch die Aufgabe, das Schild mit dem Computer zu konstruieren. Auch da bot sich eine kostengünstige Lösung an: die Konstruktion per Tinkercad.