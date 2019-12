Apples Kurzbefehle-App ausreizen

Apples nun auf iPhones und iPads vorinstallierte Kurzbefehle-App erlaubt Anwendern, intuitiv eigene Routinen zu automatisieren. Dafür bietet sie eine große Auswahl an Aktionen, die Sie für ihre eigenen Zwecke aneinanderreihen können. Apps anderer Anbieter können sich hier einklinken und eigene Aktionen in ihre Apps integrieren; sie stehen dann in der Kurzbefehle-App zur Auswahl.

Zur Inspiration bietet der Bereich "Galerie" häufig genutzte Kurzbefehle nebst auf die individuelle App-Sammlung abgestimmte Empfehlungen zum Download. In "Mit Workflows tricksen: iPhone, iPad und Mac automatisieren" beschrieben wir unter anderem zehn praktische Kurzbefehle, die Sie ebenfalls herunterladen und für Ihre Zwecke anpassen können.

1. Problemfrei upgraden

Da die Kurzbefehle-App nun ins Betriebssystem integriert ist, durften alle automatischen Routinen hierhin umziehen. Die auf eine Aktion beschränkten Siri-Kurzbefehle, die in iOS 12 bei "Siri & Suchen" Unterschlupf fanden, reiht die Kurzbefehle-App unter "Meine Kurzbefehle" ein.