Inhaltsverzeichnis Mehr mit Apples Notizen- und Erinnerungen-App machen Notizen

1. Ordner teilen

2. Checklisten clever verwalten

3. Besser suchen

4. Die neue Galerieansicht nutzen Die Erinnerungen-App von iOS 13 und macOS 10.15 Artikel in Mac & i 5/2019 lesen

Apples Notizen-Apps gehört nach Angabe des Herstellers zu den meistgenutzten iOS-Apps und erhält regelmäßig praktische Funktionsneuerungen, so auch in iOS 13 und iPadOS. Die To-Do-App Erinnerungen hat das Unternehmen in diesem Jahr sogar komplett neu aufgelegt und um nützliche Funktionen ergänzt. Unsere Tipps führen durch die Neuerungen.

Notizen

Die Notizen-App kann endlich Ordner teilen und präsentiert Notizen in einer schicken Galerieansicht. Darüber hinaus verhält sich die Suchfunktion deutlich intelligenter.

Eine der segensreichsten Neuerungen der Notizen-App verbirgt sich hinter der Fähigkeit, endlich auch komplette Ordner mit anderen teilen zu können.