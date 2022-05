Inhaltsverzeichnis 9-Euro-Ticket: Wo es gilt und wie Sie passende (Urlaubs-)Verbindungen finden Abo-Kunden und Studenten sparen

Sonderfall Bodo und Fairtiq Passende Verbindungen suchen Fahrten im Fernverkehr: ja, nein, vielleicht Fahrten ins Ausland Wie Sie überfüllte Züge vermeiden Abseits der wichtigen Eisenbahnstrecken Fazit

Einer großen Erkundungstour für wenig Geld steht in den Monaten Juni, Juli und August nichts im Weg. Für 9 Euro pro Monat bieten zahlreiche Verkehrsunternehmen das sogenannte 9-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr an – mitunter auch im Fernverkehr (sofern ein Abo besteht) und im grenznahen Ausland. Der Abstecher nach Frankreich, Polen oder in die Schweiz dürfte für viele noch nie so günstig gewesen sein.

Doch was einfach klingt – 9 Euro für ganz Deutschland – birgt im Detail einige Tücken. So gibt es in einigen Verkehrsverbünden Ausnahmeregelungen und unterschiedliche Auslegungen des Tickets. Und mitunter gibt es Regionen, in denen der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gar nicht über einen Verbund organisiert ist. Hier fehlen dann im Zweifelsfall Ansprechpartner für Fragen. Die Gefahr, trotz Ticket ohne gültigen Fahrschein unterwegs zu sein, ist also durchaus vorhanden. Entsprechend nennen wir die wichtigsten Regeln und geben Tipps, wie Sie das 9-Euro-Ticket effizient nutzen können.

Erhältlich ist das Ticket bei zahlreichen Verkehrsverbünden und der Deutschen Bahn. Zeitlichen Druck gibt es nicht, das Kontingent ist nicht limitiert ist. Beachten sollten Sie aber die zeitliche Gültigkeit. Denn das 9-Euro-Ticket wird für jeweils einen Kalendermonat ausgestellt – auf Wunsch auch im Voraus. Das bedeutet: Wollen Sie das Ticket im Juli nutzen, können Sie es auch schon im Juni kaufen. Wenn der Online-Kauf nicht direkt klappt, kann das am großen Andrang liegen. In den ersten Stunden zählte allein die Deutsche Bahn über 200.000 Käufe.