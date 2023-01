Inhaltsverzeichnis APIs mit dem Analysewerkzeug Postman erforschen und entwickeln HTTP-Verben verwenden und Collection anlegen Variablen und Umgebungsvariablen benutzen Authentifizierung und Im- und Exportfunktion Fazit Artikel in c't 22/2022 lesen

Wenn vom Web-Protokoll HTTP die Rede ist, denken viele zuerst an Browser: Man gibt eine Adresse ein, der Browser besorgt eine Webseite per HTTP und zeigt sie an. Dieses Szenario beschreibt aber nur einen kleinen Teil dessen, was HTTP kann: Das Protokoll unterscheidet über sogenannte Verben, welche Aktion ausgeführt werden soll.

Neben GET , das bei einem Seitenaufruf zum Einsatz kommt, gibt es unter anderem POST , PUT , PATCH und DELETE . Das machen sich moderne Programmierschnittstellen (APIs) zunutze, die den kompletten Lebenszyklus von Objekten abbilden. Welche Aktion gerade ansteht, ist nicht in der URL kodiert, sondern im HTTP-Verb. Objekte anzeigen ( GET ), anlegen ( POST ), aktualisieren ( PUT und PATCH ) oder löschen ( DELETE ). Das ist praktisch, weil der Befehl dann nicht in der URL stehen muss – zum Entwickeln und Fehlersuchen reicht der Browser dann aber nicht mehr aus.