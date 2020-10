Inhaltsverzeichnis Acrobat Reader DC: PDF-Dokumente effizient Korrektur lesen Verbindliche Regeln Textfehler markieren und kommentieren Inhalt und Sprache Workflow mit InDesign Artikel in c't 21/2020 lesen

Gedruckte Dokumente, Präsentationen und Internetseiten sind Aushängeschilder: für Firmen sowieso, aber auch für Privatleute. Vor der Veröffentlichung sollten sie deshalb gründlich geprüft werden. Wenn die inhaltliche und sprachliche Gestaltung abgeschlossen ist, geht der Workflow in die finale Phase: Die firmeninterne Grafikabteilung oder ein externer Dienstleister kombiniert Text und Bilder zu einem Layout. Damit alle Verantwortlichen das Layout begutachten und der Grafikabteilung ihre Änderungswünsche mitteilen können, wird es im Portable Document Format (PDF) gespeichert und verteilt.

An dieser Stelle endet der digitale Workflow häufig abrupt, denn PDFs werden immer noch gerne ausgedruckt, um Korrekturzeichen vermeintlich bequem von Hand mit Rotstift anzubringen. Das Ergebnis wird dann eingescannt und per Mail zurückgeschickt. Dieser Medienbruch kostet nicht nur viel Zeit. Er verursacht auch Übertragungsfehler, von denen es erfahrungsgemäß überdurchschnittlich viele bis zum Druck schaffen.

Die Lösung: Korrekturlesen direkt im PDF. Das geht am besten an einem stationären Arbeitsplatzrechner mit ausreichend großem Monitor. Ein professionelles Korrektorat sollte mit zwei Monitoren ausgestattet sein, von dem sich einer ins Hochformat drehen lässt. So lassen sich Seiten und Spalten formatfüllend anzeigen.