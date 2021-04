Inhaltsverzeichnis WhatsApp muss nicht sein: Alternativen für den Facebook-Dienst auf iPhone & Co. 1. WhatsApp-Daten einsehen (WhatsApp)

2. WhatsApp-Backup erstellen (WhatsApp)

3. Einzelne Chats exportieren (WhatsApp)



4. WhatsApp-Chats als PDF sichern (WhatsApp)

5. Kontakte im neuen Messenger finden (Signal, Threema, Telegram)

6. Freunden die Umzugspläne mitteilen (WhatsApp) Auch der Gruppenchat sagt Byebye zu Facebook Messenger-Dienste in nur einer App Artikel in Mac & i 2/2021 lesen

Seit Facebook WhatsApp-Nutzer dazu zwingt, bestimmten Datenweitergaben zuzustimmen, rumort es bei den Fans des Dienstes – und vielen Usern wird klar, dass es durchaus praktibale Alternativen gibt. In unserem Ratgeber zeigen wir, wie man aus dem populären Service aussteigt – inklusive wichtiger Daten. Und wir geben Tipps, wie Sie Ihre Freunde gleich mitnehmen.

Welche Ihrer persönlichen Daten hat WhatsApp? Eine Liste fordern Sie vom Hersteller ganz unkompliziert an: Gehen Sie in der App auf „Einstellungen / Account / Account-Info anfordern“ und wählen „Bericht anfordern“. Nach ein paar Tagen können Sie das Dokument an derselben Stelle zuerst herunterladen, dann exportieren. Speichern Sie die ZIP-Datei in der Dateien-App des iPhones oder leiten Sie sie weiter, zum Beispiel per AirDrop an einen Mac. Im Ordner finden Sie eine HTML-Datei, die unter anderem Ihre IP-Verbindung, das verwendete Smartphone, Telefonnummern der Kontakte und Datenschutzeinstellungen verrät.

Der Bericht enthält allerdings nicht Ihre Nachrichten – auch nicht die vor 2016, als die Kommunikation unverschlüsselt lief.