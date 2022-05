Inhaltsverzeichnis Adobe Premiere Rush: Einfach Videos für Social Media erstellen Material sammeln Adobe Creative Cloud Express Adobe Rush: Neues Projekt beginnen Material hinzufügen, verschieben, trimmen Video- und Bildbearbeitung Soundtrack und Voiceover Titel hinzufügen Filmpremiere

In sozialen Medien laufen Videos besonders gut: Sie bekommen deutlich mehr Likes, Shares und andere Zuwendungen als reine Textbotschaften und Bilder. Sie können in diesem Format einen komplexen Sachverhalt einfach erklären, eine Anleitung zum Bau eines schicken Gartenhauses geben oder raffinierte Schminktipps anschaulich vorführen. Auch ein Interview oder eine Vorschau auf ein spannendes Event eignen sich bestens für Bewegtbilder.

Natürlich könnten Sie nun einfach die Smartphone-Kamera auf das Geschehen richten und das Rohmaterial direkt bei Facebook & Co. posten. Doch das ist langweilig und kann schnell unprofessionell wirken. Besser ist es, sich zunächst Gedanken darüberzumachen, wem Sie was und wie zeigen möchten. In der Nachbearbeitung schneiden sie unnötige Szenen heraus und peppen zudem Farben und Kontrast auf.

Für professionelle Videos stellt Adobe Premiere Rush die passenden Werkzeuge zur Verfügung. Sie können das einsteigerfreundliche Tool sogar auf dem Smartphone nutzen, einen Film in der U-Bahn schneiden und daheim am PC fertigstellen. Lesen Sie im folgenden Ratgeber, wie Sie dabei planvoll vorgehen und wie Sie mit den Adobe-Tools erfolgreich ins Filmgeschäft einsteigen.