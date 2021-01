Inhaltsverzeichnis Aerosol-Ampel bauen: ESP8266 warnt vor Aerosolen, Feinstaub und Gestank Aerosole im Feinstaubsensor Olfaktorische Belastung Gehäuse aus Holz Firmware Messwerte interpretieren Artikel in c't 3/2021 lesen

Aerosole sind in aller Munde. Leider. Die winzigen Tröpfchen transportieren nämlich auch Coronaviren und sind daher für die meisten Ansteckungen mit Covid-19 in Innenräumen verantwortlich. Häufiges Lüften hilft, die Konzentration der Tröpfchen niedrig zu halten. Leider vergisst man aber schnell, die Fenster aufzureißen und die möglicherweise ansteckenden Tröpfchen reichern sich an. Ein Sensor, der misst und warnt, könnte daran erinnern.

Es gibt aber leider keine Sensoren, die Aerosol-Konzentrationen direkt messen. Deswegen empfehlen Aerosol-Experten oft CO 2 -Sensoren, um die Raumluft zu überwachen. In einem Raum mit wenigen Pflanzen sollte nämlich auch die CO 2 -Konzentration steigen, wenn sich durch Atemluft die Aerosole anreichern. Die Make hat einen sehr günstigen CO2-Sensor gebaut, der ab 1000 ppm warnt . Das ist die aktuelle Grenzwert-Empfehlung des Umweltbundesamts.

Auch wenn CO 2 und Aerosole in den meisten Fällen stark korreliert sind, gibt es dennoch keine Hinweise, dass just 1000 ppm CO 2 die magische Grenze darstellen, unter der es keine Corona-Ansteckungen gibt. Die Ergebnisse eines gemeinsamen Forschungspapiers von Aerosol-Experten zeigen, dass sich innerhalb von Minuten eine kritische Menge Tröpfchen anreichern kann. Zu wissen, ob gerade mehr Aerosole als üblich im Raum schweben, würde aber bei aller Unwissenheit um genaue Grenzwerte trotzdem helfen.