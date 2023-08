Inhaltsverzeichnis AirPods Pro 2 als Hörhilfe konfigurieren Argumente für die AirPods Pro 2 Ohranpassung AirPods einstellen Störungen abschalten Tinnitus und Türklingeln Fazit

Meine Schwiegermutter war unglücklich: Sie hatte sich zwar für über 2000 Euro Zuzahlung ein neues Hörgerät beim Hörgeräteakustiker gekauft, mochte es aber nicht tragen. Zum einen sah man, dass sie Hörgeräte trug, zum anderen klangen andere Personen und ihre eigene Stimme blechern.

Ich erzählte ihr von einer Studie, in der Wissenschaftler aus Taiwan 2022 untersucht hatten, ob man AirPods als Hörgeräte verwenden kann. Das Ergebnis: Die günstigeren AirPods 2 waren weniger geeignet, aber die teureren AirPods Pro erfüllten vier von fünf Kriterien der US-Norm ANSI/CTA-2051 für sogenannte PSAPs (Personal Sound Amplification Products). Das sind Hörhilfen aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik, die keine medizinischen Anforderungen erfüllen und auch nicht von den Krankenkassen finanziert werden. Dafür kosten sie nur etwa ein Zehntel medizinischer Hörgeräte.

c't kompakt Die AirPods Pro 2 verstärken im Transparenzmodus Sprache und Umgebungsgeräusche.

Sie eignen sich als günstige Hörhilfe, die man nicht den ganzen Tag, sondern nur in bestimmten Situationen benötigt.

Mit einem Audiogramm passen Sie den Klang individuell an. Das hilft nicht nur Schwerhörigen. Auch Menschen mit gutem Gehör können den Sound des iPhone deutlich verbessern.

Die erste Generation der AirPods Pro erfüllte bereits die Anforderungen an Verstärkungsleistung und Frequenzgang. Lediglich das Rauschverhalten der integrierten Mikrofone war etwas schlechter als gefordert. Inzwischen liefert Apple die Nachfolgegeneration AirPods Pro 2 (Test) aus. Bei ihr wurde unter anderem der sogenannte Transparenzmodus stark verbessert, der für Hörhilfen zum Zuge kommt. Bei Onlinehändlern zahlt man rund 250 Euro. Hinzu kommen Kosten für die EarPods-Ohrhörer zur Audiogramm-Messung für 15 Euro und eventuell ein Sicherungsband oder Ohrbügel für knapp 10 Euro. Falls Sie kein iPhone oder iPad haben, ist ein runderneuertes iPhone 7 bei Gebrauchthändlern für etwa 70 Euro zu haben – ein Mobilfunkvertrag ist nicht nötig, um die AirPods als Hörhilfe zu nutzen. Die AirPods Pro übertragen mit Außenmikrofonen Geräusche und Gespräche ins Ohr. Dazu kann man am gekoppelten iPhone nicht nur das Klangverhalten anpassen, sondern sogar mit einem Hörtest ein Audiogramm erstellen, um individuelle Hörschwächen auszugleichen. Damit verbessern auch Normalhörende den Klang ihrer AirPods am iPhone. Die Einstellungen sind allerdings gut im iOS-Setup versteckt. Einmal richtig konfiguriert, funktionieren die AirPods Pro 2 notfalls sogar ohne das iPhone als Hörgerät. Wie das funktioniert, erklären wir im Detail.