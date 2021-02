Inhaltsverzeichnis Akkulaufzeit: So halten iPhone und iPad länger durch 1 iPhone-Display abdunkeln

2 Dunkelmodus bei OLED ausreizen

3 Ortung einschränken

4 Funkverbindungen ausschalten

5 Hintergrundaktualisierungen einschränken Stromsparmodus früher, Akkufresser finden, Akku prüfen, iPad-Anpassungen Artikel in Mac & i 1/2021 lesen

Beim Navigieren oder am Fahrkartenautomat: Meist ist der Akku genau dann leer, wenn man ihn am dringendsten braucht. Mit gezielten Anpassungen können Sie aber schnell eine längere Laufzeit aus iPhone und iPad herauskitzeln: Wir zeigen in neun Tipps, welche Einstellungen den Akkuverbrauch wirklich senken – ohne dabei größere Abstriche beim Komfort eingehen zu müssen.

1 iPhone-Display abdunkeln

Einer der größten Stromverbraucher des iPhones ist das Display. Die eingestellte Helligkeit wirkt sich wesentlich auf die Laufzeit aus. In unseren Messungen mit einem iPhone XR leerte eine Stunde Videogucken auf höchster Stufe den Akku von 2942 um 476 Milliamperestunden (mAh). Bei halber Helligkeit waren es 200, auf niedrigster Stufe sogar nur 131 mAh. Diese Einstellung lässt sich natürlich nur bei spärlichem Umgebungslicht einsetzen, sonst erkennt man auf dem Bildschirm keine Inhalte mehr. Die Auto-Helligkeit hilft bei der Anpassung. Den Schalter hat Apple in den Bedienungshilfen unter "Anzeige & Textgröße" versteckt, er ist standardmäßig eingeschaltet.

Die Abschaltzeit des Displays verkürzt man in den Einstellungen unter "Anzeige & Helligkeit/Automatische Sperre", am besten schalten Sie den Bildschirm nach der Nutzung des iPhones aber selbst gleich aus.