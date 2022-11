Aktuelles Hintergrundbild in Windows 11 speichern

Ich möchte mein persönliches Windows-11-Hintergrundbild abspeichern, da ich keinen Zugriff mehr auf das Originalbild habe. Aber ich kann die Datei in Windows nicht finden. Auch eine generelle Suche nach Bildtypen wie JPG, PNG oder BMP führte mich nur zu einem unübersichtlichen Haufen einzelner Dateien.

Microsoft scheint sich wirklich Mühe zu geben, benutzerdefinierte Hintergrundbilder gut zu verstecken. Wenngleich Windows die Standard-Wallpaper unter c:\windows\web speichert und der Originalablageplatz in der Windows-Registrierung unter Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop im Schlüssel Wallpaper zu finden ist, hilft das nicht weiter, wenn die Datei zum Beispiel vom mitgebrachten USB-Stick eines Freundes stammt.

Der Pfad zum aktuellen Hintergrundbild lautet unter Windows 11 C:\Users\[BENUTZERNAME]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes . Dort finden Sie die Datei als dateityploses "TranscodedWallpaper", sprich ohne Bilddateiendung. Sie können sie per Rechtsklick und "Öffnen mit" über Ihre Bildbearbeitung oder die Windows-eigene Fotos-App öffnen. Um sich in den genannten Ordner durchklicken zu können, müssen Sie eventuell im Explorer noch "ausgeblendete Elemente" unter "Anzeigen" aktivieren. Alternativ tippen Sie einfach "%appdata%\Microsoft\Windows\Themes" ohne Anführungsstriche in die Eingabezeile des Explorers ein; er unterstützt Sie dabei mit Vorschlägen.

Windows 11 speichert das Hintergrundbild als neu komprimierte Version, die Originalqualität bleibt also leider nicht erhalten. Im Unterordner "CachedFiles" finden Sie an alle genutzten Auflösungen angepasste Größen.

Windows 11 macht es dem Nutzer schwer, das aktuelle Hintergrundbild zu finden und abzuspeichern.

(csp)