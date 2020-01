Inhaltsverzeichnis Alexa, Google Assistant, Siri: Smarte Lautsprecher und Displays im Vergleich Smart Home als Kriterium Amazon Alexa Google Assistant Alexa und Google Assistant in einem Gerät Fazit Testtabellen

Den Lieblingssong abspielen, das Licht einschalten, die Heizkörperthermostate steuern : Mit einem smarten Lautsprecher oder Display gelingt das besonders komfortabel. Unvorbereitet sollten Sie aber nicht zugreifen. Schließlich gibt es inzwischen große Unterschiede zwischen den verfügbaren Modellen – selbst, wenn diese vom gleichen Hersteller stammen. Die Abweichungen betreffen im Idealfall nur die Qualität der verbauten Lautsprecher, im schlimmsten Fall jedoch den Funktionsumfang einschließlich der fehlenden Unterstützung des Lieblingsdienstes. Wir zeigen anhand von 18 Modellen auf Basis von Alexa, Siri und dem Google Assistant, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten.

Für den Vergleich haben wir neben den "Originalen“ von Amazon, Apple und Google auch Lautsprecher und Displays von Bose, Gigaset, Sonos und Lenovo berücksichtigt. Die vier letztgenannten machen Gebrauch von der Möglichkeit, Alexa und den Google Assistant mit ihrer eigenen Hardware zu verknüpfen. Allerdings bietet niemand eine Modellpalette an, die mit der von Amazon oder Google vergleichbar ist. So bietet Amazon Stand Anfang 2020 gleich acht Echo-Modelle an, Google immerhin vier – das Smart Display Nest Hub Max fehlt hierzulande. Übersichtlich geht es bei Apple zu: Hier gibt es lediglich den Smart Speaker HomePod.

Sind Sie hinsichtlich des verwendeten Sprachassistenten offen, hängt die Wahl des passenden Modells von wenigen Punkten ab, wie drei Beispiele zeigen. Legen Sie Wert auf ein Display bietet, scheidet Apples HomePod aus. Betreiben Sie ihr WLAN nur im 5-GHz-Band, ist der Einsatz des Sonos One nur möglich, wenn eine Netzwerkdose in der Nähe ist oder Sie noch eine alte Sonos Bridge rumfliegen haben; der Lautsprecher kommuniziert ausschließlich über 2,4-GHz-WLANs oder seinen Ethernet-Port. Wollen Sie in den eigenen vier Wänden gleich mehrere Boxen aufstellen, ist die Wahl des Gigaset Smartspeaker L800HX keine gute: Er unterstützt weder Multiroom-Konfigurationen noch den Aufbau eines Stereopaars.