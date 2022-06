Inhaltsverzeichnis Algorithmen mit Tabellenkalkulation, Python und CAS erklärt Darstellung von Algorithmen Weg 1: Tabellenkalkulation Weg 2: Python Weg 3: CAS Fazit Artikel in c't 12/2022 lesen

Längst noch nicht alle Bundesländer haben Informatik als Pflichtfach im Schulunterricht eingeführt. Engagierte Lehrer, die darauf nicht warten wollen, nutzen das Fach Mathematik, um ihren Schülern grundlegende Konzepte aus der Informatik vorzustellen.

Primzahlbestimmung mit dem Sieb des Eratosthenes, Näherungsverfahren zur Wurzelberechnung, Nullstellenbestimmung nach Newton oder der Gauß-Algorithmus zum Lösen linearer Gleichungssysteme – Algorithmen waren schon immer Bestandteil der Mathematik.

Solche klassischen Inhalte der Mathematik während des Unterrichts auch am Computer umzusetzen, ist nicht nur im Interesse einer informatischen Bildung sinnvoll. Zum einen motiviert das Erfolgserlebnis, ein eigenes Programm zum Laufen zu bekommen. Zum anderen verdeutlicht es den Schülern die Sinnhaftigkeit des Fachs: Wenn sie den erarbeiteten Algorithmus am Computer realisieren, ist das wesentlich überzeugender, als etwa den Heron-Algorithmus zum Wurzelziehen durch wiederholtes Tippen einer Reihe von Befehlen am Taschenrechner auszuführen. Zu Recht kommentieren Schüler dieses Vorgehen mit dem Hinweis, der Taschenrechner habe doch eine Wurzeltaste – warum also nicht die betätigen?