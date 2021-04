Inhaltsverzeichnis iOS 14.5: Die nützlichsten Funktionen finden und anwenden 1. Songs schneller auf Liste der nächsten Titel setzen

2. iPhone trotz Maske entsperren – mit Apple Watch



3. Erinnerungslisten neu sortieren

Erinnerungen, Apple Pencil, Emojis Kurzbefehle, Bluetooth und Musik Artikel in Mac & i 2/2021 lesen

iOS beziehungsweise iPadOS 14.5 klingt nicht nach einem allzu großen Update. Dennoch bringt Apple mit der Aktualisierung eine ganze Reihe von Neuerungen auf iPhones und iPads, die es im Detail durchaus in sich haben. Damit werden wichtige Funktionen nachgerüstet und die Bedienung der Geräte optimiert. Unsere Tipps zeigen, wo sich die Neuerungen verstecken und was man damit machen kann.

Mit der neuen Wischgeste landen Songs schneller auf der Abspielliste.

1. Songs schneller auf Liste der nächsten Titel setzen

Mit einer Wischgeste können Sie die Titelreihe der Musik-App ab iOS 14.5 schneller konfigurieren: Streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über einen Musiktitel in der Alben-, Künstler- oder Playlist-Ansicht, um zwei neue Buttons freizulegen, einen blauen und einen orangen. Tippen Sie auf den blauen Button („Nächster Titel“), um den Song ganz oben auf die Warteliste zu setzen, er wird also direkt im Anschluss an das gerade laufende Lied abgespielt. Der orangefarbene Button („Zuletzt wiedergegeben“) fügt das Lied ganz unten auf der Warteliste ein, es wird als letztes wiedergegeben.

Um den nächsten Titel noch flotter hinzuzufügen, wischen Sie einfach von links so lange nach rechts, bis der Song automatisch als nächster Titel hinzugefügt wird – praktisch. Sie müssen dafür den blauen Button nicht antippen.