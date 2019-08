Inhaltsverzeichnis Alte Schwarzweißfotos mit Affinity Photo nachträglich kolorieren Bild scannen

Wichtige Abkürzungen Alte Bilder kolorieren Die verschiedenen Möglichkeiten zum einfärben Schritt-für-Schritt: Altes Bild restaurieren Schritt-für-Schritt: Bild kolorieren Artikel in c't Digitale Fotografie 13/2019 lesen

Alte Fotoaufnahmen, die auf dem Dachboden in Schuhkartons oder in verstaubten Alben lagern, stammen oft aus längst vergangenen Zeiten, in denen nur Schwarzweißaufnahmen möglich waren. Aber wie sähe ein solches Foto aus, wenn es nachträglich koloriert würde?

Wir zeigen auf den nächsten Seiten Schritt für Schritt, wie Sie das selbst ausprobieren können und verwenden dafür Affinity Photo. Die eingesetzten Techniken sind einfach, doch meist braucht es Geduld und Ausdauer, denn Kolorieren bedarf viel Handarbeit und kostet Zeit. Die Bearbeitung eines einzigen Bildes kann schon mal einen ganzen Abend dauern. Die Hauptzutaten sind dabei Ebenen, Ebenenmasken, Pinsel und die Farbauswahl.

Bild scannen

Scannen Sie die Vorlage als Schwarzweißbild. Achten Sie darauf, den Scan als TIFF zu speichern. Empfehlenswert ist dabei eine Auflösung von mindestens 300 dpi für einen A4-Ausdruck (21 × 29,7 Zentimeter). So gibt es für die Bearbeitung ausreichend Bildreserven und die Dateigröße bleibt akzeptabel.