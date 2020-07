Inhaltsverzeichnis Anleitung: Nintendo Switch mit alternativer Firmware für Homebrew freischalten Anleitung Methode SD-Karte vorbereiten Fazit Artikel in c't 17/2020 lesen

Selten war eine Konsole in so kurzer Zeit so erfolgreich wie Nintendos Switch – und selten wurde eine Konsole so schnell gehackt wie die Hybrid-Konsole. Kaum länger als ein Jahr hat es gedauert, bis eine Schwachstelle im Boot-ROM des verwendeten Tegra-X1-Chips publik wurde. Das ist der Ansatzpunkt für eine Custom-Firmware (CFW).

Nach der Installation einer CFW können Sie von Hobbyprogrammieren entwickelte Apps wie Emulatoren von Retro-Spielkonsolen starten. Außerdem gibt es jede Menge Tools, etwa um Spielstände zu managen oder die Prozessortaktfrequenz zu ändern, um unterwegs eine höhere Laufzeit herauszukitzeln oder zu Hause mit der Konsole im Dock flüssiger zu spielen. Um eins gleich vorwegzunehmen: Mit unserer Anleitung kann die Switch keine illegalen Kopien von Spielen starten. Im Folgenden beschreiben wir die Installation der Open-Source-CFW Atmosphère.

Mit unserer Anleitung starten Sie die CFW komplett von einer SD-Karte. Somit verbleibt die Original-Firmware im internen Speicher unverändert.

Anleitung

Bevor es losgeht, muss Ihnen klar sein, dass das Hacken der Konsole auf eigene Gefahr geschieht! Das Risiko, die Konsole permanent zu beschädigen, ist bei genauer Beachtung dieser Anleitung zwar gering, aber dennoch vorhanden. Außerdem sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass Nintendo gehackte Switch-Konsolen erkennen und von allen Onlinediensten sperren kann. Ist das der Fall, können Sie mit der Konsole nie wieder online gegen Freunde spielen, Updates für Spiele herunterladen oder Titel im E-Shop kaufen!