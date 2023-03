Altes Netzteil führt zu Problemen

Ich habe mir eine Ryzen-Workstation mit dem Asus Pro WS X570 ACE, ECC-RAM, Ryzen Pro 5750G und Enermax EPR625AWT zusammengebaut. Allerdings läuft der Rechner nicht rund: Er startet erst, wenn ich die zweite NVMe-SSD ausbaue und den Speichertakt auf 2933 MHz heruntersetze. Wie kann ich das beheben?

Wenn Sie das BIOS aktualisiert haben und alle anderen Komponenten wie Board, CPU, RAM und SSD als Ursache ausgeschlossen haben, kann das auch am 15 Jahre alten Netzteil liegen. Zum einen haben sich die Anforderungen moderner Prozessoren an die Spannungsversorgung gewandelt. So benötigen CPUs im Leerlauf teils unter einem Watt. Viele ältere Netzteile erwarten aber auf der 12-Volt-Schiene eine höhere Mindestlast.

Zum anderen altern die Bauteile, sodass Ihr Netzteil die Ausgangsspannungen eventuell nicht mehr stabil innerhalb der Spezifikationen halten kann. Wir raten grundsätzlich davon ab, aktuelle Hardware mit antiken Komponenten zu kombinieren, weil dann genau solche schwer zu diagnostizierenden Probleme auftreten können.

(chh)