Inhaltsverzeichnis Analoge und digitale Magnetband-Videos sichern Analoge Formate Digitalisieren: Analoges Video Tricks von Profis Capturing digital HDV-Capturing Fazit Artikel in c't 9/2020 lesen

Erinnerungen berühren uns – besonders in bewegten Bildern: Filmte man in den 1980er-Jahren noch analog auf Videobändern, wurde in den späten 90ern dann digital meist nur noch auf Tapes gespeichert. Erst seit gut zehn Jahren kommen vermehrt bandlose Speichermedien wie SD-Karten zum Einsatz.

Doch ob Hochzeit, Urlaub, Geburt oder Einschulung: Mit den Jahren werden die alten Videos immer wertvoller. Obwohl das Magnetband selbst relativ langlebig ist, droht auch trocken, kühl und dunkel gelagertes Videomaterial langsam unbrauchbar zu werden; zudem wird die nötige Abspiel-Hardware immer rarer. Höchste Zeit also, diese Inhalte vor dem schleichenden Zerfall zu retten.

Um Videobänder gleich welchen Formats zu digitalisieren und in einen Rechner zu überspielen, ist es erforderlich, die Aufzeichnungen mit einem passenden Player abzuspielen. Camcorder oder Videorekorder müssen also störungsfrei funktionieren.