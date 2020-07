Inhaltsverzeichnis Analogfilme digitalisieren: Dias und Filme scannen Kriterium: Dichteumfang Kriterium: Auflösung Filmscanner im Vergleich Scansoftware Artikel in c't Digitale Fotografie 4/2020 lesen

Ähnlich wie bei Digitalkameras gibt es auch bei Scannern einige Kriterien, mit denen man sie klassifizieren kann. Neben Auflösung und Dichteumfang zählen dazu auch Geschwindigkeit und Ausstattung. Nicht zuletzt spielt auch die Scansoftware eine entscheidende Rolle.

Dabei hat sich in den vergangenen Jahren technisch nur wenig in diesem Markt getan. Die Pioniere der Technik – Kodak, Minolta, Polaroid und Nikon – stiegen im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts aus der Entwicklung und der Fertigung von Filmscannern aus. Ihre Geräte lieferten jedoch die Blaupausen für konkurrierende Unternehmen, die heute hauptsächlich in Taiwan gebaut werden -- insbesondere von Plustek und Pacific Images Electronics (PIE). In Deutschland werden diese Scanner von Reflecta unter eigenem Label vertrieben.

Am althergebrachten Konzept der Scanzeile mit der dazugehörigen, empfindlichen Mechanik halten die Hersteller weiterhin fest, obwohl sie längst durch einen leistungsstarken Sensor oder durch den austauschbaren Body einer digitalen Systemkamera ersetzt werden könnte.