Andrew Shikiar im Interview: Die Erfolgsaussichten von Passkeys

Um das Anmeldeverfahren Passkeys gab es in den vergangenen Monaten viel Wirbel. Die Betriebssysteme und Browser von Apple, Google und Microsoft unterstützen es seit einigen Monaten und große Webdienste springen so langsam auf den Zug auf. Wir haben mit Andrew Shikiar, Executive Director der FIDO Alliance, über Chancen und Herausforderungen des potenziellen Passwort-Nachfolgers gesprochen und nach Empfehlungen für Anwender und Dienstanbieter gefragt.

c’t: Sie sind Executive Director der FIDO Alliance. Was kann man sich darunter vorstellen?

Andrew Shikiar: Die FIDO Alliance ist ein Branchenverband mit über 300 Mitgliedern – Unternehmen, die sich an der Allianz beteiligen. Unsere Aufgabe ist es, offene Standards und Best Practices zu schaffen, um die Abhängigkeit von Passwörtern zu verringern und von wissensbasierter Authentifizierung zu besitzbasierter Authentifizierung überzugehen. Dafür spannen wir Geräte ein, die Sie wahrscheinlich den ganzen Tag über immer wieder in der Hand halten.