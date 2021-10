Inhaltsverzeichnis Android-Apps: Updates bestimmter Apps aus dem Playstore verhindern Vorgehensweise: Updates verhindern Artikel in c't 21/2021 lesen

So mancher App-Anbieter hat nach einem großen Update Schelte von Nutzern einstecken müssen – sei es, weil die Nutzer ein umgekrempeltes Look-And-Feel nicht mochten oder weil das Update den Funktionsumfang beschnitt.

Wer sich aus solchen Gründen entscheidet, eine App dauerhaft nicht auf die neueste Version zu aktualisieren, muss einige Nachteile in Kauf nehmen. Zwar gibt es unter Android keinen Update-Zwang – wer will, schaltet die automatische App-Aktualisierung im Hintergrund einfach aus. Doch das hat mehrere Nachteile: Fortan gibt sich der Play Store redlich Mühe, mit immer wiederkehrenden Benachrichtigungen über neu verfügbare Aktualisierungen zu nerven. Zudem ist der Button "Alle Apps aktualisieren" tabu, wenn man eine oder mehrere Apps in der installierten Version behalten will.

Mit einem einfachen Trick lässt sich aber für Ruhe sorgen. Die Idee dahinter: Man gaukelt dem Play Store einfach vor, dass die betreffende App nicht auf dem Handy installiert sei, worauf er Updates weder anbietet noch automatisch herunterlädt. Technisch wird die Koppelung einer App an den Google Play Store über die digitale Signatur der APK-Datei gewährleistet. Diese APK ist quasi die Roh- oder Installationsdatei, die ursprünglich aus dem Play Store heruntergeladen wurde und die eigentliche App auf dem Smartphone installiert.