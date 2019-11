Inhaltsverzeichnis Androids eingebaute VoIP-Funktionen wieder aktivieren Verschwundene Dialoge in Android 7 Abgehende Anrufe Artikel in c't 16/2019 lesen

Es könnte so einfach sein: Gehen Sie in die Anrufeinstellungen der Telefonie-App Ihres Android-Handys, fügen Sie ein SIP-Konto hinzu – fertig, nun können Sie VoIP-Anrufe tätigen und viele Vorteile nutzen. Auf einigen Geräten haben die Hersteller allerdings die SIP-Fähigkeiten eingeschränkt – vermutlich auf Drängen der Provider, denen durch SIP-Telefonate Geld entgeht.

Hintergrund: Das Session Initiation Protocol (SIP) baut Video- und Audioverbindungen auf – und wieder ab. Steht die Verbindung, kann man per Voice over Internet Protocol (VoIP) telefonieren. Um die SIP-Fähigkeit auf Smartphones wiederherzustellen, konnte man spezielle SIP-Apps installieren, beispielsweise Zoiper (Download) und Linphone. Inzwischen ist ihnen aufgrund neuer Regeln von Google die Integration in die Telefonie-App und die Anruferliste verwehrt.

Doch gibt es eine andere Lösung: Beim Herausnehmen der SIP-Funktionen beschneiden die Handy-Hersteller meistens nicht das Android selbst, sondern nur die Telefonie-App. Die seit Android 7 ins System eingebauten SIP-Funktionen sind weiterhin vorhanden und lassen sich mit folgenden Tricks nur durch die Installation einiger Apps wiederbeleben – Root oder Custom-ROM sind nicht erforderlich. Die folgenden Tipps funktionieren auf vielen der Android-Smartphones mit kastriertem SIP, darunter die Galaxy-S-Reihe von Samsung. Nur bei einigen wenigen Geräten waren die Hersteller sorgfältiger, beispielsweise Samsung bei günstigeren Smartphones. Hier helfen die Tipps nicht, sondern Sie bleiben auf Zoiper & Co. samt suboptimaler Integration angewiesen.