Inhaltsverzeichnis Anleitung: Brille aus Federstahl biegen Motivation Brille

Design

Vorgehen Draht biegen Strategie und Reihenfolge Fertigstellung Artikel in Make Magazin 7/2021 lesen

Mit dem Draht verbindet mich eine lange, alte Liebe. Als Improvisations-Allrounder sollte er in keinem Werkzeugkasten fehlen. Dort mag er das anarchisch-archaische Flair von trivialen Flicken haben. Draht ist jedoch für Höheres geeignet. In seinen zahlreichen Härten und Durchmessern ist er vielfältig einsetzbar. Weiche Varianten lassen sich mit bloßen Händen formen, ansonsten stellen Zangen das Grundwerkzeug. Die Formgebung hat etwas Sinnliches, in einem gewissen Sinne etwa wie Malen im Raum. Die quasi eindimensionale Grundform wird zum komplexeren 3D-Gebilde.

Als Beispiel der edleren Art mag diese Brille dienen: eigener Entwurf, selbstgebaut, ein Einzelstück. Ohne maschinelle Unterstützung, per Hand mit üblichem Standardwerkzeug umgesetzt. Bei heutigen Brillengestellen spielt gerade das Design eine besondere Rolle – nicht nur zwei Gläser zu halten mitsamt Nasen- und Ohrauflage. Die Prämisse "Form follows Function" ergibt da eine eher minimalistische Bauform, bei der sich der Charme durch die – mitunter eigenwillige – Art der Umsetzung einzelner mechanischer Details ergibt.

Neben der Federstahlhärte zählt insbesondere Hautverträglichkeit zu den Anforderungen an das Material. Drähte für Zahnspangen mit ihrer Rost- und Nickelfreiheit sind da eine sichere Wahl. Die dort häufig verwendete Legierung Menzanium weist diese Eigenschaften verlässlich auf, und es gibt eine federharte Variante im gewünschten Durchmesser (1 mm). Das Biegen mit dieser Härte fordert heraus, dafür aber ist das Ergebnis alltagstauglich.