Inhaltsverzeichnis Anleitung: Buchprojekte und Hausarbeiten mit LaTeX unter Linux erstellen Die Grundlagen von LaTeX Einrichtung von LaTeX Einrichtung der Arbeitsumgebung Fußnoten und Literaturverwaltung Fazit

In einem Umfeld, in dem es um wissenschaftliche Arbeiten, Lehrbücher und technische Dokumentationen geht, ist LaTeX ein etabliertes Tool. Gefürchtet ist es außerdem, denn auf den ersten Blick wirkt es einigermaßen kompliziert. Dabei ist die Idee von LaTeX sehr sinnvoll: Autoren sollen sich nicht um das Aussehen ihres Textes Gedanken macht, sondern zuerst um den Inhalt.

Wenn mehrere Autoren ein umfangreiches Werk gemeinsam erarbeiten, ist LaTeX das Werkzeug der Wahl. Zahlreiche Bücher, Doktorarbeiten und wissenschaftliche Abhandlungen sind mit seiner Hilfe erstellt worden. Vor allem in diesen Bereichen kann das "document preparation system" seine Vorteile und Stärken mit voller Kraft ausspielen.

Zugegeben: Word macht es Autoren sicher leichter, während LaTeX ein wenig Einarbeitung erfordert. Doch der Aufwand lohnt! Kaum ein anderes Tool bietet so viele Freiheiten und Möglichkeiten bei der Erstellung und Formatierung von einzelnen Dokumenten und ganzen Büchern. Gerade bei umfangreichen Arbeiten mit mehreren Autoren ist LaTeX eine echte Hilfe. Einzelne Kapitel lassen sich etwa in eigene Dateien auslagern, sodass sie eine Arbeitsgruppe problemlos und losgelöst vom Rest des Dokuments bearbeiten kann. Und wer mit mathematischen Formeln hantiert, wird in Word regelmäßig verzweifeln. LaTeX hingegen erzeugt saubere Layouts, die auch Formeln ordentlich präsentieren. Grund genug, einen Versuch zu wagen – wir erklären die ersten Schritte unter Linux und mit der Distribution Tex Live.