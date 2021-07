Inhaltsverzeichnis Anleitung: Mit EasyEDA von der Skizze zum Schaltplan Achtung, Versionsfalle

Online mit EasyEDA zum Ziel Neues Projekt und erste Einstellungen Parameter und Elemente Letzte Einstellungen Schaltplan abspeichern Artikel in Make Magazin 13/2017 lesen

Als kleine Ideenskizze – in der Kneipe auf dem Bierdeckel – mag ein handgezeichneter Schaltplan schnell erstellt sein und dient als Basis für weitere Ideen oder um verworfen zu werden. Fehlt es Ihnen an künstlerischen Fähigkeiten, dann werden Sie sich freuen, dass Sie sich nicht auf Papier abmühen müssen und in der Software im Idealfall alle Teil-Grafiken bereits fix und fertig vorhanden sind. Wir zeigen Ihnen, wie einfach es sein kann.

Kennen Sie unseren "Blinky-Makey"? Auf der Maker Faire 2017 in Hannover haben wir ihn das erste Mal vorgestellt und mit ihm 99 Einsteigern das Löten beigebracht. Es handelt sich um eine einfache Schaltung mit dem vielgenutzten Timer-IC NE555, die zehn LEDs blinken lässt. Das Besondere an der Schaltung ist zum einen, dass die Geschwindigkeit, mit der die LEDs hell und dunkel gesteuert werden, eingestellt werden kann. So entsteht der Eindruck eines pulsierenden Herzschlages.

Zum anderen haben die Platinen die Kontur unseres Maker-Faire-Maskottchens "Makey" und können an einem Schlüsselband (neudeutsch: Lanyard) um den Hals getragen werden, da die Schaltung mit einer CR2032-Knopfzelle stundenlang läuft. Wie Sie den Schaltplan zeichnen und eine Platine dazu erzeugen, zeigen wir Ihnen jetzt.