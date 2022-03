Inhaltsverzeichnis Anleitung: Python-Skripte unter Android entwickeln und ausführen Termux und Python installieren Speicherort für Skripte Eingabehilfe Grenzen Fazit Artikel in c't 7/2022 lesen

Python auf dem Android-Smartphone oder -Tablet zu installieren, könnte so einfach sein: Google Play öffnen, nach "Python" suchen und die erstbeste Python-App mit guten Bewertungen installieren. Doch unser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern fängt gerade erst an.

Es gibt zwar diverse Python-Apps im Store, jedoch keine offizielle der Python Software Foundation. Sie stammen allesamt von Dritten, die auf der Python-Welle mitschwimmen wollen. Die meisten Apps sind mit In-App-Käufen oder Werbung gespickt. Man hat also die Wahl, ob man mit Geld oder Daten bezahlt. Zudem entdeckten wir auf Anhieb keine App, die eine aktuelle Python-Version mitbringt.

Alles in allem keine erfreuliche Situation – doch es geht besser: Sie können die Sache einfach selbst in die Hand nehmen und ein aktuelles Python-Paket auf dem Linux-Unterbau von Android installieren. Dieser Artikel erklärt, wie das geht. Außerdem liefert er Tipps, wie Sie Ihre Skripte möglichst komfortabel auf dem Smartphone oder Tablet bearbeiten. Dank Syntaxhervorhebung und Codevervollständigung geht das Coden fast so leicht wie am Rechner von der Hand.