Inhaltsverzeichnis Anleitung: Rommé-Buzzer mit Arduino bauen Der Aufbau

Romménator-Zentrale Programmieren Anpassungen Artikel in Make Magazin 2/2022 lesen

Die nächste Karte kann alles entscheiden. Während ich die Karo-8 langsam aus meiner Hand auf den Tisch lege, halten meine Mitspieler den Atem an. Es gibt keine Teams, alle sind auf sich gestellt. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, durchbricht ein wildes Bollern die angespannte Stille und es schmettert fast gleichzeitig aus allen Richtungen: "Ich habe zuerst geklopft!" Wer recht hat, lässt sich nur schwer mit Gewissheit sagen.

Meine Familie und ich spielen sehr gern das Kartenspiel Rommé, vor allem in der "Klopfen"-Variante, bei der man Karten der vorherigen Spieler vom Tisch nehmen darf, auch wenn man nicht an der Reihe ist. Die erste Person, die auf den Tisch klopft, darf sie beanspruchen, sofern der Spieler, der an der Reihe ist, die Karte nicht gebrauchen kann.

Bei einer dieser berüchtigten Spielrunden kam mir der Gedanke, dass man, ähnlich einer Quizsendung, einen Buzzer benutzen könnte, der anzeigt, wer zuerst gedrückt hat, anstatt auf den Tisch zu klopfen. So wäre das Spiel fairer und wir hätten weniger Diskussionen. Mit dem Ziel, das Projekt möglichst einfach zu halten und schnell umzusetzen, entstand der Romménator für bis zu sechs Spieler.