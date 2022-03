Inhaltsverzeichnis Anleitung: Senioren-taugliches Internetradio mit Raspberry Pi bauen Aufbau und Bedienung Gehäuse Raspi vorbereiten Verkabelung und Testaufbau Programm anpassen Automatischer Start Zusammenbau Artikel in Make Magazin 1/2022 lesen

Meine Großeltern sind jetzt über 80 und hören gern Radio. Nur schalten sie das meistens nach den Nachrichten wieder aus, weil die Musik, mit der sie groß geworden sind, nur noch am Sonntag für eine Stunde gespielt wird.

Ein Internetradio, das wär’s doch! Damit ließe sich der eine Sender finden, der genau die richtige Musik spielt. Nur müsste es so richtig einfach zu bedienen sein. Mit ihrem Digitalradio kommen sie nämlich auch schon nicht zurecht, und mit ihrem Seniorensmartphone erst recht nicht. Da hilft nur selber basteln!

Welche Anforderungen muss so ein Seniorenradio nun erfüllen, damit es dann auch tatsächlich verwendet wird? Die Sendersuche im Internet ist für die beiden zu kompliziert. Sie müssen also vorausgewählt sein, und zwar die richtigen. Außerdem ist ein guter Sound wichtig. Opa ist da sehr kritisch, er hat früher selbst gern musiziert und kennt viele Stücke auch live. Oma macht das Radio gern mal etwas lauter, damit es auch in anderen Räumen bei der Hausarbeit noch zu hören ist.