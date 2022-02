Inhaltsverzeichnis Apple AirTag am Fahrrad: Versteckte Montage mit Gadgets unter 25 Euro Versteckt montieren Fiktiver Diebstahl Fünf Gadgets Fazit Artikel in c't 5/2022 lesen

Mit Apples Tracker AirTag sucht man etwa daran befestigte verlorene Schlüssel und findet sie im besten Fall wieder. Warum nicht eine Nummer größer denken und ein Fahrrad oder einen E-Scooter damit ausstatten, um sie nach einem Diebstahl zurück nach Hause zu holen? Die Ortung funktioniert in der Praxis in vielen Fällen ziemlich gut – vorausgesetzt, der Dieb sieht den Tracker nicht auf den ersten oder zweiten Blick und entsorgt ihn im Rinnstein. Dieses Risiko minimiert man mit ein paar kreativen Halterungen zur unauffälligen Montage.

AirTags setzen nicht auf GPS zur Ortung, sondern auf Apples "Wo Ist?"-Netzwerk. Der Tracker sendet Apple zufolge ein verschlüsseltes und anonymisiertes Bluetooth-Signal aus, das keinerlei Rückschlüsse auf den Besitzer zulassen soll. Geht nun jemand mit einem Apple-Gerät, etwa einem iPhone, am gestohlenen Fahrrad vorbei, empfängt sein Gerät die Ortungsdaten und synchronisiert diese via iCloud in Apples Netzwerk. Der Besitzer des AirTags respektive Fahrrads kann dann in der passenden App den Standort einsehen und sich dorthin navigieren lassen. Soweit die Theorie.

Um das in der Praxis zu prüfen, haben wir den Tracker so unauffällig wie möglich installiert und uns das Rad dann "klauen lassen". Wer Apple nicht mag, kann übrigens auch Tracker von anderen Herstellern wie Chipolo, Samsung oder Tile am Fahrrad installieren. Einen Überblick zur Konkurrenz und Funktionsweise gibt "Bluetooth-Tracker: Apple AirTags mit UWB und Wechselbatterie im Test".