Apple Arcade-Spiel läuft bei Familienmitglied nicht

Ich teile Apple Arcade via Familienfreigabe mit meiner Familie, doch wenn ein Familienmitglied an meinem Mac ein Spiel starten möchte, scheint es kurz zu laden, wechselt in den Vollbildmodus und schließt sich umgehend wieder. Ich habe schon versucht, den Mac neu zu starten und das Spiel neu zu installieren, doch das brachte nichts.

Öffnen Sie auf Ihrem Mac an einem Nutzerkonto mit Administratorrechten ein Terminalfenster und geben Sie folgenden Befehl (inklusive Anführungszeichen) ein: sudo rm "/var/db/fpsd/SC Info/SC Info.sido" Starten Sie anschließend den Mac neu. Nun sollten die Spiele auch auf den Nutzerkonten Ihrer Familienmitglieder auf diesem Mac laufen.

(bkr)