Inhaltsverzeichnis Apple-Browser im Einsatz: Tipps zu Safari 13 auf iPhone, iPad und Mac 1. Alle Tabs als Lesezeichen speichern

2. Ganzen Bookmark-Ordner in Tabs öffnen

3. Tabs automatisch schließen

4. Ganze Webseite speichern

5. Ansicht teilen mit Safari auf dem Mac Reader-Modus, Textgröße ändern, Website-Einstellungen und Siri-Vorschläge Artikel in Mac & i 5/2019 lesen

Per System-Update baut Apple den Funktionsumfang des tief in iOS, iPadOS und macOS integrierten Standard-Browsers weiter aus. Besonders auf dem iPhone sind viele Funktionen in der Bedienoberfläche versteckt. Wir zeigen, welche nützlichen Neuerungen Safari in iOS 13, iPadOS und macOS zu bieten hat.

1. Alle Tabs als Lesezeichen speichern

In iOS 13 können Sie alle Safari-Tabs in einem Durchgang speichern – und dann schließen.

Auf iPhone und iPad kann man jetzt alle offenen Tabs in einem Schritt bookmarken.

Halten Sie das Lesezeichen-Icon (aufgeschlagenes Buch) kurz gedrückt und tippen Sie im Menü auf "Lesezeichen für xx Tabs hinzufügen". iOS steckt die URLs automatisch in den neuen Ordner namens "Gesicherte Tabs". Tippen Sie darauf, um einen eigenen Namen einzutragen. Das Verzeichnis (den "Ort"), in dem der Ordner mit den Bookmarks landen soll, wählen Sie direkt darunter.