Inhaltsverzeichnis Apple CarPlay und Android Auto in Fahrzeugen jeden Alters nachrüsten Autos mit Baujahr ab 2020 Autos mit Baujahr zwischen 2010 und 2020 Autos aus den 2000er- und den 1990er-Jahren Autos aus den 80er-Jahren und älter Fazit

Unterhaltung im Auto war schon immer ein schwieriges Thema: Weil Consumer-Elektronik sich schneller entwickelte als die Technik im Fahrzeug, musste man das Blaupunkt Heidelberg mit trojanischem Kassetten-Adapter füttern, damit die im Discman rotierende CD erklang. Wenige Jahre später nutzte man im selben Auto andere Umwege, um Bluetooth-Streaming nachzurüsten. Und navigiert wurde mit einem Saugnapf-Navi. Die Pkw-Hersteller kamen bei der Digitalisierung schlicht nicht hinterher. Und selbst wenn: Ein Autoleben kann auch mal 20 Jahre und mehr dauern – in dieser Zeitspanne kommen und gehen unzählige Standards. Doch so langsam scheint das Ende der Fahnenstange erreicht: Das Handy hat mit Android Auto und Apple CarPlay das Armaturenbrett erobert. Musik kommt als Stream, das Kartenmaterial samt Echtzeit-Verkehrsinformationen aus dem Internet und Anrufe startet man per Sprachbefehl an den Personal Assistant auf dem Smartphone.

Die On-Board-Oberflächen aus dem Silicon Valley degradieren das Fahrzeug-Display zum reinen Anzeigegerät. Damit das langfristig in jedem Auto funktioniert, werden Apps und Funktionen auf dem Handy aktualisiert, während der Übertragungsweg gleich bleibt. So lohnt es sich auch für Besitzer älterer Autos, mit Android Auto und CarPlay in ein langlebiges Ökosystem zu investieren.

c't kompakt Fahrzeuge aller Altersstufen lassen sich mit Android Auto und CarPlay nachrüsten.

Der Integrationsaufwand steigt mit dem ästethischen Anspruch.

Das Upgrade lohnt sich besonders bei (Ur-)Altfahrzeugen, solange sie noch ein paar Jährchen haben.

Wir haben uns deshalb auf eine Zeitreise durch die Dekaden vom Neuwagen bis zum Oldtimer gemacht und schildern im Folgenden die technischen Voraussetzungen für das Nachrüsten von Android Auto oder CarPlay. Interessanterweise sind die Herausforderungen bei sehr jungen und sehr alten Autos am geringsten. Schwieriger gestaltet es sich bei Gebrauchten aus diesem Jahrtausend, weil die Hersteller in diese oft schon eigene Infotainment-Systeme eingebaut haben, denen es aber sehr oft an Schnittstellen mangelt. Gelingt dort die Umrüstung, hat man dafür aber meist ein optisch ansprechendes Gesamtpaket. Unser Streifzug bietet praktische Tipps und Anregungen für Fahrzeuge der jeweiligen Zeit. Manche unserer Tipps bewegen sich leicht fließend von einem Jahrzehnt zum nächsten, weil technische Innovationen in der Oberklasse debütieren und viel später in Kleinwagen landen. Je nachdem, welches Auto man pimpen will, lohnt sich deshalb ein etwas weiter gefasster Blick.