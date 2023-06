Inhaltsverzeichnis Apple Watch für Fortgeschrittene: 11 Tipps, die jeder kennen sollte 1 Bestimmte Apps aktiv im Vordergrund behalten

2 Apple Watch am großen iPhone-Display steuern Nachtmodus für die Watch, Ziffernblätter duplizieren Akkulaufzeit verlängern, iPhone finden Sport: Laufbahnerkennung und Rennstrecke Apps abschießen, Favoriten im Dock, Schnellaktionen Kompass führt zurück zum Ausgangspunkt

Mit den richtigen Einstellungen und Handgriffen lässt sich weit mehr aus watchOS herausholen: Unsere Tipps beschreiben im Detail, wie Sie einen automatischen Nachtmodus konfigurieren, einzelne Apps länger im Vordergrund behalten, die Akkulaufzeit optimieren, störrische Apps abschießen und die Watch bequem vom größeren iPhone-Bildschirm aus konfigurieren. Zudem zeigen wir, wie Sie die Laufbahnerkennung und Rennstrecke bei Workouts nutzen, die Watch per Schnellaktionen bedienen und mit dem Kompass wieder zurück an den Ausgangspunkt einer Wanderung finden.

1 Bestimmte Apps aktiv im Vordergrund behalten

Sie können bestimmte Apps länger aktiv auf der Watch im Vordergrund behalten und so den automatischen Wechsel zurück zum Ziffernblatt verhindern. Praktisch ist das etwa für Einkaufslisten, anstehende To-dos oder eine Notiz, die Sie über einen längeren Zeitraum im Blick behalten wollen, ohne dafür die App ständig neu starten zu müssen.

Manche Apps – etwa eine Einkaufsliste – sind so wichtig, dass man sie auf der Uhr länger geöffnet lassen möchte. Den Zeitraum, bis sie zum Ziffernblatt zurück wechselt, können Sie einzeln einstellen.

Öffnen Sie "Einstellungen > Allgemein > Zur Uhr zurück" entweder direkt in watchOS oder in der Watch-App auf Ihrem iPhone in der Ansicht "Meine Watch > Allgemein > Zur Uhr zurück". Ganz oben sehen Sie die Standardeinstellung: watchOS kehrt nach 2 Minuten zum Ziffernblatt zurück. Das können Sie zwar jetzt generell ändern und stattdessen "Nach 1 Stunde" einstellen. Dies gilt allerdings für alle Apps und dürfte in vielen Fällen stören.