Inhaltsverzeichnis Architekturfotografie: Spiegelung und Perspektive nutzen Spiegelungen nutzen

Gebäude und Menschen verbinden

Belebte Plätze menschenleer machen Das Motiv variieren Fazit Artikel in c't Fotografie 5/2022 lesen

Im zweiten Teil von "Architekturfotografie: Spektakulär statt gewöhnlich" nimmt Thorge Berger den Leser wieder mit an exotische Orte und erklärt, wie interessante Perspektiven entstehen und Menschen im Bild auch Architekturaufnahmen bereichern können.

Spiegelungen nutzen

Oft ist unser erster Anlauf, ein Gebäude aus einer relativ "normalen" Perspektive zu fotografieren. Und da spricht auch nicht unbedingt etwas dagegen. Besonders reizvolle Aufnahmen entstehen jedoch erst, wenn Sie eher ungewöhnliche Perspektiven nutzen. Ein Klassiker ist es für mich, Gebäude mit ihrer Spiegelung zu fotografieren. Dankenswerterweise gibt es bei vielen Gebäuden bereits angelegte Wasserflächen, die wir genau dafür nutzen können. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, reicht uns oft eine kleine Wasserfläche für eine Spiegelung. Das kann eine Pfütze sein. Ich sage zu meinen Workshop-Teilnehmern gerne: "Wenn es Wasser gibt, gibt es auch eine Spiegelung." Sie müssen nur nah genug heran gehen und gegebenenfalls einen sehr flachen Winkel wählen. Dafür ist eine Kamera mit Klapp-Display klar von Vorteil.

Sollte es mal wirklich kein Wasser geben, können Sie notfalls immer noch selbst eine kleine Pfütze erzeugen, indem Sie eine Wasserflasche auf einer geeigneten Fläche auskippen. Aber Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass sich niemand von Ihrem Pfützenspiel provoziert fühlt. Alternativ finden Sie Spiegelungen auch auf Flächen wie Glas oder sogar der Motorhaube eines Autos. In manchen Fällen habe ich sogar schon die Spiegelung in einer Sonnenbrille genutzt, um eine interessante Aufnahme von einem Gebäude zu erstellen. Ebenfalls spannende Aufnahmen entstehen, wenn Sie nur die Spiegelung eines Gebäudes fotografieren. Hier braucht dann der Betrachter aber in der Regel einen Bezugspunkt, um das Bild zu verstehen. Das kann beispielsweise eine Seerose oder eine Ente sein.