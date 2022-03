Radiosender bauen mit Raspi, Arduino oder ESP32

Im Bereich der Langwelle (30kHz bis 300kHz) und Mittelwelle (526,5kHz bis 1606,5kHz) ist es nicht erlaubt, zu senden. Selbst Funkamateure benötigen dafür eine Erlaubnis. Warum zeigen wir die Anleitungen trotzdem? Weil es sinnvoll ist, Wissen über Funktechnik an unsere Leser weiterzugeben. Stellen Sie sich vor, aus diversen Gründen bricht die öffentliche Infrastruktur nebst Internet, Mobilfunk und Festnetz zusammen und sie müssen – weil sie vielleicht in der Pampa wohnen – Hilfe holen. Mit Arduino und einer Powerbank gelingt Ihnen vielleicht das Absetzen eines Notrufs. Würde MacGyver nach einer Sendeerlaubnis fragen?

Die hier gezeigten Schaltungen senden mit so geringer Leistung, dass schon in zwei Metern Entfernung mit handelsüblichen Radios kaum Empfang mehr möglich ist. Ihr Nachbar müsste also schon auf dem Sender sitzen, um sich gestört zu fühlen. Anders sieht dies mit dem vorgestellten UKW-Sender aus, dessen Signale bei angeschlossener Antenne schon weiter reichen können.

Problematisch sind die von Mikrocontrollern erzeugten Oberwellen, die mit einem normalen Radio nicht empfangen werden können, aber durchaus andere Frequenzbereiche stören. In Umgebungen mit Infrastrukturen wie Flughäfen, Krankenhäusern, Polizei, Feuerwehr, Häfen und so weiter sollten Sie trotz der geringen Leistung auf LW und MW von dem Testbetrieb absehen. Auf dem Lande dürften Tests unproblematischer sein, es sei denn, Sie wohnen in einer Einflugschneise.