Inhaltsverzeichnis Arduino: Eine Lärmpegelampel bauen Was wird gebraucht?

Klein anfangen

Bedeutung der Ausgabe Lautstärke ermitteln Lichtorgel

Besonders faszinierend bei der Arbeit mit Mikrocontroller-Boards ist das Zusammenspiel zwischen Sensoren und Aktoren. Zwar ist das auch bei regulären Computern der Fall, wenn Tastatur-Eingaben (Sensor) zu Ausgaben auf dem Bildschirm (Aktor) führen, aber trotzdem unterliegt die Programmierung von Boards wie dem Arduino einer ganz eigenen Magie.

In diesem Projekt wird der Arduino daher zu einer Lärmampel, die in Abhängigkeit des aktuellen Umgebungslärms eine rote, gelbe oder grüne LED zum Leuchten bringen. Wenn alles still ist, leuchtet die grüne LED, bei einem mittleren Geräuschpegel ist es die gelbe und wenn es allzu laut wird, hilft nur noch die rote LED.

Was wird gebraucht?

Zumindest die Status-LED wurde in vorherigen Projekten schon verwendet und so ist die Arbeit mit LEDs kein Hexenwerk mehr. Für das aktuelle Projekt werden aber drei LEDs benötigt und sie sollten auch die Farben Rot, Gelb und Grün haben, um den gewünschten Effekt zu unterstreichen.