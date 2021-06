Inhaltsverzeichnis Assistenz für alle: Wie man die Bedienhilfen von macOS 11 nutzt 1 Schnellzugriff auf Bedienungshilfen

2 Text auf Tastendruck vorlesen

3 Alternative Stimmen laden

4 Bildschirminhalt zoomen Mauspfeil und Bildschirmtastatur Videos, Kontrast und Einfingerbedienung Artikel in Mac & i 3/2021 lesen

Wenn Sie eher nur gelegentlich verschiedene Bedienungshilfen benötigen, sollten Sie die Bedienungshilfen-Kurzbefehle in der Menüleiste und/oder im Kontrollzentrum aktivieren. Sie sparen sich damit den Umweg über die Systemeinstellungen, um beispielsweise die Tastaturmaus (siehe Tipp 11) ein- oder wieder auszuschalten.

Öffnen Sie die Systemeinstellung „Dock& Menüleiste“, wechseln Sie links in der Seitenleiste zum Bereich „Bedienungshilfen-Kurzbefehle“ und wählen die gewünschten Optionen.

Die wichtigsten Bedienungshilfen von macOS erreichen Sie auch direkt über die Menüleiste.

Alternativ können Sie auch den Dialog „Steuerung für Bedienungshilfen“ per Tastendruck einblenden. Standardmäßig geschieht dies mit Option+Cmd+F5. Sie aktivieren oder ändern das Kürzel in der Systemeinstellung „Tastatur“ im Reiter „Kurzbefehle“ unter „Bedienungshilfen“. Auf Macs mit Touch ID erreichen Sie den Dialog, indem Sie den Touch-ID-Knopf dreimal kurz hintereinander drücken. Im Wiederherstellungsmodus aktiviert das Kürzel direkt VoiceOver. Benötigen Sie nur bestimmte Bedienungshilfen-Optionen im Schnellzugriff, blenden Sie alle ungenutzten in der Systemeinstellung „Bedienungshilfen“ im Bereich „Kurzbefehl“ aus, um das Menü übersichtlicher zu machen.