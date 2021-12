Inhaltsverzeichnis Astrofotografie: Deep-Sky-Bilder mit Freeware entwickeln Mehr als nur ein Bild – Stacking-Technik Der Deep-Sky-Stacker in der Praxis Das gestackte Bild mit Fitswork stretchen Weiterverarbeitung in einer Foto-App

Jetzt im Spätherbst und Winter ist es wieder so weit: Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Es wird sehr früh dunkel und schon am Abendhimmel erstreckt sich der prächtige Wintersternhimmel über den gesamten Südhorizont. Das ist genau die Zeit für ambitionierte Fotoamateure, sich intensiver mit der Astrofotografie zu beschäftigten.

Auf dem Wunschzettel für Weihnachten steht dafür vielleicht schon ein Skytracker – eine Montierung, die die Kamera nachführt, sodass auch bei längeren Belichtungszeiten keine Sternspuren entstehen. Mit solchem Equipment ist es dann auch möglich, gute Aufnahmen von Orionnebel oder die Plejaden einzufangen. Und für die Nachbearbeitung solcher Aufnahmen gibt es längst gute Freeware wie Deep Sky Stacker. Was soll da schon schiefgehen bei den ersten Gehversuchen mit Deep-Sky-Objekten?

Leider ist es nicht ganz so einfach, ein gutes Deep-Sky-Bild zu erstellen. Die Bearbeitung am Computer ist mindestens so zeitintensiv wie das Aufnehmen der Bilder selbst. Und spätestens, wenn die Software nur ein farbstichiges, flaues Endergebnis ausspuckt, geben viele Fotografen auf.