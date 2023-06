Inhaltsverzeichnis Astrofotografie: Der Mondlandung auf der Spur Ein Blick auf die Mondlandung Wie findet man die Landestelle?

Manche Fotografen greifen regelrecht nach den Sternen und manche sogar nach dem Mond. Unser Autor Peter Mein hat zu diesem Zweck unter anderem die Pentax K-3 Mark III Monochrome getestet. Aus sieben gestackten Aufnahmen am Teleskop der Sternenwarte Dahlewitz hat er ein Mondpanorama erstellt – mit wirklich beeindruckender Schärfe.

Das ist auch einigen unserer Leser aufgefallen und sie haben sich gefragt, ob man in der Aufnahme auch den Landeplatz der Mondfähre der Apollo-11-Mission sehen kann. In diesem Beitrag erfahren Sie, was dort zu finden und zu sehen ist.

Ein Blick auf die Mondlandung

Immer wenn ich meine hochauflösenden Mondbilder zeige, stellen mir viele die Frage: „Kann man da auch die Überreste der Mondlandung sehen?“ Nachdem ich diese Frage auch zu den Bildern vom Astro-Test der neuen Pentax K-3 Mark III Monochrome bekommen habe, möchte ich sie hier einmal ausführlich beantworten. Aber werfen wir erst einmal einen Blick zurück in die Geschichte der Raumfahrt.