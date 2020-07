Inhaltsverzeichnis Audio-Video-Receiver: So finden Sie die passende Zentrale für Ihr Heimkino Knackpunkt HDMI-Version 8K-AVRs für Enthusiasten und Zukunftssicherheit 4K-Receiver für Dolby Atmos und DTS:X AVR für 5.1-Sound Die Raumgröße: Wie viel Watt sollten es sein? IMAX Enhanced, eARC, Streaming-Fähigkeiten und mehr Fazit

Trotz aller Fortschritte bei in den Fernseher integrierten Lautsprechern oder immer raffinierter gestalteten Soundbars: Für Heimkino-Fans mit hohem Qualitätsanspruch sind Audio-Video-Receiver (AVR, AV-Receiver) die beste Wahl. Sie zeigen sich flexibel in Hinblick auf Lautsprecher und akzeptieren in der Regel selbst die, die seit Jahren ungenutzt im Büro oder Gästezimmer stehen und verwalten zentral fast alle Bestandteile des Heimkinos. Wir zeigen, welcher AVR am besten für Ihr Wohnzimmer und Budget geeignet ist.

Der Umgang mit Lautsprechern ist der größte Vorteil von AV-Receivern gegenüber Komplettsystemen – egal welcher Art. Sie haben die freie Wahl, welche Lautsprecher Sie verbinden wollen, sowohl in Hinblick auf die Größe als auch auf die Marke. Ebenso entscheiden Sie, wie viele Lautsprecher zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist das Setup frei wählbar, sofern der AVR es unterstützt: Klassischer 2.0-Stereo-Sound für Hi-Fi-Puristen, ein 5.1-Surround-System oder ein Dolby-Atmos-Aufbau mit Deckenlautsprechern? Das ist alles möglich.

Für einen AVR spricht aber auch, dass Sie die Lautsprecher auf Wunsch später austauschen oder das Setup erweitern können. Wer etwa zunächst mit einem 2.1- oder 5.1-Surround-Aufbau startet, kann aus dem nachträglich – einen kompatiblen Audio-Video-Receiver vorausgesetzt – mit Deckenlautsprechern leicht eine Dolby-Atmos-Konfiguration bauen. Eine Soundbar oder ein Komplettsystem bieten diese Flexibilität nicht ansatzweise.